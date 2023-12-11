الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس اتحاد الكاراتيه يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

محمد الدهراوي
محمد الدهراوي

أدلى محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت انتخابات رئاسة الجمهورية يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

محمد الدهراوي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وحرص محمد الدهراوي على الإدلاء بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنته الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد بشبين الكوم فى محافظة المنوفية.

وأكد محمد الدهراوي على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، خاصة أنها واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن.

محمد الدهراوي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
محمد الدهراوي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وتشهد مقار اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، عبدالسند يمامة، حازم عمر، وفريد زهران.

 

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خالد مرتجى يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

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وزير الشباب والرياضة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

 

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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