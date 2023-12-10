الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ربيع ياسين وطارق يحيى يُدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية 2024

ربيع ياسين
ربيع ياسين

أدلى ربيع ياسين، نجم نادي الأهلي السابق، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت انتخابات رئاسة الجمهورية اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

ربيع ياسين يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وحرص ربيع ياسين على أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنته بمدرسة أبوبكر الصديق بمدينة الشيخ زايد.

ربيع ياسين يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
ربيع ياسين يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

 

طارق يحيى يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

كذلك حرص الكابتن طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، علي الإدلاء بصوته فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وذلك في لجنته بمدرسة بدر، في منطقة الدقي، بمحافظة الجيزة.

طارق يحيى يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وتشهد مقار اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، عبدالسند يمامة، حازم عمر وفريد زهران.

 

txt

رئيس اتحاد الجودو يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

txt

عبدالحميد بسيونى يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

 

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

ربيع ياسين طارق يحيى الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات رئاسة الجمهورية الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي