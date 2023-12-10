ربيع ياسين وطارق يحيى يُدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى ربيع ياسين، نجم نادي الأهلي السابق، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت انتخابات رئاسة الجمهورية اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

ربيع ياسين يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وحرص ربيع ياسين على أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنته بمدرسة أبوبكر الصديق بمدينة الشيخ زايد.

ربيع ياسين يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

ربيع ياسين يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

طارق يحيى يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

كذلك حرص الكابتن طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، علي الإدلاء بصوته فى أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وذلك في لجنته بمدرسة بدر، في منطقة الدقي، بمحافظة الجيزة.

طارق يحيى يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وتشهد مقار اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، عبدالسند يمامة، حازم عمر وفريد زهران.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.