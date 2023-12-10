عبدالحميد بسيونى يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى عبدالحميد بسيونى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت انتخابات رئاسة الجمهورية اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

عبدالحميد بسيوني يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

وشوهد عبدالحميد بسيوني وهو يُدلي بصوته وذلك داخل لجنته بمدرسة الملك فهد للتعليم الأساسي بمدينة نصر.

ويتواجد فريق طلائع الجيش حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 14 نقطة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وتشهد مقار اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، عبدالسند يمامة، حازم عمر وفريد زهران.

عبدالحميد بسيوني يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

عبدالحميد بسيوني يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.