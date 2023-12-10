الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبدالحميد بسيونى يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني

أدلى عبدالحميد بسيونى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت انتخابات رئاسة الجمهورية اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

عبدالحميد بسيوني يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

وشوهد عبدالحميد بسيوني وهو يُدلي بصوته وذلك داخل لجنته بمدرسة الملك فهد للتعليم الأساسي بمدينة نصر.

ويتواجد فريق طلائع الجيش حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 14 نقطة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وتشهد مقار اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، عبدالسند يمامة، حازم عمر وفريد زهران.

عبدالحميد بسيوني يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
عبدالحميد بسيوني يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

 

txt

وزير الشباب والرياضة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

txt

زحام شديد أمام نادى الأهلى للتصويت فى انتخابات الرئاسة

 

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

عبد الحميد بسيوني انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية طلائع الجيش انتخابات رئاسة الجمهورية الانتخابات الرئاسية 2024

مواد متعلقة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-12-2023 والقنوات الناقلة

جوارديولا ردًا على الانتقادات: مانشستر سيتي مُطالب بالفوز فقط

زحام شديد أمام نادى الأهلى للتصويت فى انتخابات الرئاسة

"صوتك لمصر".. عزمي محيلبة: أدعو للاستجابة لنداء الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات

خلال أيام.. موعد حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في إفريقيا

ألفونسو ديفيز يدخل اهتمامات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

بيب جوارديولا يكشف موعد اعتزاله التدريب

"صوتك لمصر".. عبداللطيف منيع: انتخابات الرئاسة واجب وطنى

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي