الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن: الديمقراطية تزرع المنافسة الشريفة

المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن انتخابات الرئاسة 2024 تجرى في ظروف صعبة تمر بها مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الأولى»، التي تقدم تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة 2024، اليوم الإثنين، أن الظروف الصعبة تعزز الحاجة الأكبر للمشاركة الوطنية في الاستحقاقات المختلفة، مشيرًا إلى أن الانتخابات تشهد للمرة الأولى مشاركة 3 مرشحين من رؤساء الأحزاب.

وأوضح نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" أن هناك حراكا سياسيا قويا وجيدا جدًا قائما على برامج ومستقبل وتقييمات صحيحة من كل المرشحين الذين حاولوا تقديم أفضل البرامج، مشيدًا بحرص الشباب على المشاركة في الانتخابات، ودور المرأة التي تمثل القاطرة في الأصوات الانتخابية عمومًا، قائلًا إن كبار السن يخافون على الدولة ويحرصون على الإدلاء بصوتهم من منطلق الخبرة.

وأكد أنه لا أحد يتخلف عن الإدلاء بصوته، والإقبال جيد جدًا حتى الآن، فالديمقراطية تزرع المنافسة الشريفة، وتنوع البرامج يتيح أمام المواطن الفرصة لكي يسمع ويحلل ويرى ويقرر الإدلاء بصوته.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة"، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز "الشمس"، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز "النخلة"، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز "السلم".

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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