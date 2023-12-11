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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تحيا مصر" و"انزل شارك".. أهالي المنوفية يحتشدون أمام اللجان الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجان محافظة المنوفية، اصطفاف أعداد كبيرة من المواطنين أمام اللجان الانتخابية للتصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية  2024.

 

ورفع المواطنون أمام اللجان الأعلام مرددين: "تحيا مصر.. انزل وشارك" في دعوة للمصريين بضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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