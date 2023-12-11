الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميرڤت المليجى مذيعة "إكسترا نيوز" تدلى بصوتها فى دائرتها الانتخابية

ميرڤت المليجي
ميرڤت المليجي

أدلت ميرڤت المليجي، المذيعة بقناة إكسترا نيوز، بصوتها- منذ قليل- في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في دائرتها الانتخابية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وطالبت ميرڤت المصريين بالنزول وممارسة حق الانتخاب، موجهة رسالة للعالم بأن مصر بلد ديمقراطي. 

وقالت ميرڤت، إن المصريين يصطفون خلف القيادة السياسية خاصة في ظل الظروف السياسية الخارجية الراهنة.

 وشهدت انتخابات رئاسة الجمهورية في دائرة مدينة الإنتاج الإعلامي إقبال المئات من المواطنين للتصويت في الانتخابات. 

وانطلقت، أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

 

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