الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواطن: "أول مرة أنتخب فى حياتى والرئيس السيسى هو الأصلح"

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافدت أعداد كبيرة من المواطنين، منذ قليل، على مدرسة عابدين الثانوية للبنات في منطقة عابدين التابعة لوسط البلد في محافظة القاهرة.
قال أحمد سعيد، أحد المواطنين لـ"الدستور"، إنه يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها في الانتخابات الرئاسية، وذلك لأنه في الماضي كان يشعر بأنه لن يغير شيئًا.
وأشار إلى أنه قرر انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه قادر على قيادة البلاد وإدخال مصر في مرحلة التصنيع والتطوير بشكل كبير.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل جهودًا كبيرة جدًا لدعم المواطنين الفقراء والبسطاء، من خلال العديد من المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة، و100 يوم صحة و100 مليون صحة، ومعاش تكافل وكرامة.

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