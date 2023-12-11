الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الثلاثاء المقبل.. وزراء التموين والنقل والصناعة والزراعة يفتتحون معرض "فوود أفريكا"

وزير التموين
وزير التموين

يفتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا"، الذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية كريمة من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة، وذلك بمشاركة أكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشتر دولى.

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وقالت داليا قابيل، المدير التنفيذى لشركة كونسبت- الشركة المنظمة للمعرض-، إن المعرض سيشهد افتتاح ثلاث فعاليات مهمة أخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الرابعة، إلى جانب معرض "فريش أفريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة الي معرض "تمور أفريكا" المتخصص فى قطاع التمور الذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى كشريك استراتيجى.
وأشارت إلى أن المعرض سيشهد مشاركة دولية متميزة باجمالى 13 جناحا دوليا، فضلا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام.

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واوضحت قابيل أنه يشارك فى الفعاليات أيضًا العديد من المنظمات التنموية التى ستتولى تنظيم مشاركة الشركات الناشئة والصغيرة والجمعيات الزراعية، خاصة من صعيد مصر بالمعرض، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية- اليونيدو، مشروع الابتكار الزراعى التابع للوكالة الالمانية للتنمية- جى آى زد، مشروع إيراس التابع للمعونة الأمريكية ومركز تحديث الصناعة ومبادرة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الصغيرة ومبادرة ازدهار التابعة لغرفة الصناعات الغذائية ومشروع تريد التابع للمعونة الأمريكية.
ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض، حيث ستعقد 15 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف وكذا استعراض نماذج الشراكة المبتكرة لدعم المرأة فى سلسلة توريد أعمال التصنيع الزراعى وذلك بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين، كما سيتم تخصيص منطقة لعروض الطهى ومسابقة البريستا (فنون القهوة)، فضلا عن تكريم عدد من رواد الصناعة والزراعة إلى جانب تخصيص منطقة اللقاءات الثنائية والتشبيك مع المشترين الدوليين.
جدير بالذكر أن المعرض يقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية - هيا، هيئة المعارض المصرية، وجهاز التمثيل التجارى، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.
يشارك فى الفعاليات عدد من الهيئات والجهات الحكومية، من بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى.
ومن أبرز الدول المشاركة فى فعاليات المعرض كل من الجزائر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل وإسبانيا والهند وباكستان وإيطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا وتونس والأردن.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التجاري الدولي للأغذية والمشروبات فوود افريكا

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