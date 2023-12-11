وسط إقبال كثيف من المواطنين.. نائب محافظ القاهرة يتفقد لجان شبرا

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والمهندس محمد عبدالنعيم، رئيس حى شبرا، جولة على مقرات اللجان الانتخابية بنطاق حى شبرا في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بدء التصويت فى كل اللجان دون معوقات.

وأشار فوزي إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات بحى شبرا وكل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد نائب المحافظ على اللجنة المشكلة بالتواجد الميدانى فى محيط اللجان، لتقديم كل التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.