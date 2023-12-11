الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بأعلام مصر.. طوابير نساء مطروح تُزين المشهد الانتخابي في ثاني أيام التصويت (فيديو)

نساء مطروح يشاركون
نساء مطروح يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجنة مدرسة عبد الله أبو رسوة الانتخابية بمحافظة مطروح، إقبالًا كثيفًا من الناخبات للمشاركة في ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

واصطفت طوابير الناخبين أمام اللجنة الانتخابية، رافعين أعلام مصر منتظرين دورهم في أداء واجبهم الوطني وحقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية القادم.

واصطحبت الأسر المصرية الأبناء الصغار في الانتخابات الرئاسية لكي يتعلموا معنى الانتماء للوطن وممارسة حقهم الدستوري.

وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية إقبالًا كثيفًا من الناخبين، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مشاركة ما يزيد عن 5 ملايين مواطن في اليوم الأول.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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