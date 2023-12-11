نساء الصعيد أمام لجان الانتخابات: السيسى رئيسى وربنا يحبب فيك خلقه يا ريس (فيديو)

شهدت الانتخابات الرئاسية بقنا، في ثاني أيامها، إقبالًا كبيرًا من السيدات وكبار السن في اللجان المختلفة بأنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

حيث توافدت السيدات بالزغاريد داخل اللجان، وسط فرحة عارمة بالمشاركة في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، ورددت السيدات هتافات عديدة من بينها "السيسي رئيسي، وربنا يحبب فيك خلقه يا ريس".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

