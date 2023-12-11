الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نساء الصعيد أمام لجان الانتخابات: السيسى رئيسى وربنا يحبب فيك خلقه يا ريس (فيديو)

نساء الصعيد أمام
نساء الصعيد أمام لجان الانتخابات

شهدت الانتخابات الرئاسية بقنا، في ثاني أيامها، إقبالًا كبيرًا من السيدات وكبار السن في اللجان المختلفة بأنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

حيث توافدت السيدات بالزغاريد داخل اللجان، وسط فرحة عارمة بالمشاركة في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، ورددت السيدات هتافات عديدة من بينها "السيسي رئيسي، وربنا يحبب فيك خلقه يا ريس".

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.
 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

خلال ترؤسه غرفة العمليات.. محافظ قنا يتابع سير الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى على التوالى

"بدأنا حياتنا بحب السيسى".. عروسان يدليان بصوتيهما بانتخابات الرئاسة

من غرفة العمليات.. محافظ قنا: انتظام التصويت في أول أيامه دون معوقات

محافظ قنا يتابع سير الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم الأول

الرقص بالخيل.. أهالي قنا يشاركون في الانتخابات بطريقتهم الخاصة

على طريقتهم الخاصة.. الصعايدة يحتفلون بأول أيام انتخابات الرئاسة

في أول أيام الاستحقاق الرئاسي.. محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية

مديرة مدرسة من أمام لجنة انتخابات في قنا: خرجت لاختيار السيسي للمرة الثالثة

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

صلاح والشناوى والأهلى يتنافسون على جوائز الأفضل فى حفل كاف اليوم

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

المزمار البلدى يستقبل المرشح الرئاسى حازم عمر أمام مدرسة "جيل 2000"

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال