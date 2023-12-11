الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لجان الساحل تشهد إقبالًا كبيرًا فى ثانى أيام الانتخابات

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بالساحل

شهدت لجان محافظة القاهرة عقب انطلاق الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني إقبالاً كثيفاً على اللجان.

وازدحم العشرات أمام محيط اللجان للإدلاء بأصواتهم في المحافظة لاختيار الرئيس المقبل.

وتوافد المواطنون على اللجان الانتخابية  للإدلاء بأصواتهم في حي الساحل.

ومن جهته أشاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالوعي عند المواطنين من أبناء المحافظة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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