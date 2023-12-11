لجان الساحل تشهد إقبالًا كبيرًا فى ثانى أيام الانتخابات

شهدت لجان محافظة القاهرة عقب انطلاق الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني إقبالاً كثيفاً على اللجان.

وازدحم العشرات أمام محيط اللجان للإدلاء بأصواتهم في المحافظة لاختيار الرئيس المقبل.

وتوافد المواطنون على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في حي الساحل.

ومن جهته أشاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالوعي عند المواطنين من أبناء المحافظة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.