بالزغاريد.. مشاركة قوية من السيدات في دمنهور بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

شاركت المرأة في دمنهور بقوة في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

واحتشدت الناخبات في الطوابير من أجل دعم الدولة المصرية في اختيار رئيسها القادم، وسط حالة كبيرة من الفرحة والبهجة والزغاريد وعلى أنغام أغنية تسلم الايادي.

وشهدت اللجان الانتخابية في دمنهور إقبالًا كثيفًا من المواطنين المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.