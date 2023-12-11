الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، 28 مواطنا من محافظات الضفة، بينهم امرأتان وطفل.

فمن الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، واعتقلت الطفل رضا رزق عودة مسالمة، 17 عاما، وجميل زباينة ونجله محمود من بلدة ترقوميا، وإياد عمرو، وإياس عادل النمورة من بلدة دورا، وأمين سر حركة "فتح" في إذنا لؤي سامي طميزي بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

ومن القدس، اقتحمت بلدة أبو ديس واعتقلت كلا من: رائد ربيع أبو زيد، وزياد ربيع، وأحمد خالد ربيع، ومحمد صالح محسن أبو حرية، وعمر النوافلة، ومحمد داود بدر، ومن العيزرية أحمد مازن أبو الريش، ومحمود دمدوم.

ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين، بينهم شقيقان، هم: خليل ومحمد ياسين جبر من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وشادي جمال عبيات من منطقة واد أبو فريحة، ومحمد عماد الراضي من خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال 3 مواطنين من مخيم بلاطة شرق نابلس، هم: تينا أحمد حشاش، وعمر غازي أبو ذراع، وصدقي الأغبر.

ومن رام الله، اقتحم الاحتلال بلدة بيتونيا، واعتقل المحرر بلال أبو رداحة، وطارق نادر البياع.

ومن جنين، اعتقلت الشاب قيصر يعقوب نفيعات من بلدة يعبد، وياسين عابد في بلدة كفر دان غربا.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال معتصم فراس عمرو، 19 عاما، وآية تيسير القواسمي، 34 عاما، من حي كتف الواد بمدينة أريحا.

ومن قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، واعتقلت الشاب عبد الله شناعة.