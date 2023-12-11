هل الفترة القادمة ستشهد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس؟.. قيادى فلسطينى يجيب

قال الدكتور أشرف العجرمي، قيادي فلسطيني، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن صفقة التبادل بين أسرى بين إسرائيل وحماس ترتبط بنجاح الواسطات في موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار ومبادئ إطلاق سراح الأسري والمعتقلين الفلسطينيين وفقا للتصنيفات الجديدة بالمحتجزين الإسرائيليين.

هل الفترة القادمة ستشهد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس؟

وأكد خلال مادخله هاتفية علي فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أنه حتي الآن تعثرت الصفقه بسبب أن إسرائيل تريد معاملة النساء المجندات كنساء مدنيات ويتم الإفراج عنهن كما أفرج عن النساء والأطفال في المرحلة الأولى، ولم توافق على ذلك الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس وبالتالي فشلت عمليات إطلاق سراح الأسري الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتابع أن تبادل الأسري خيار وارد ولكن إسرائيل الآن تتبني فكره الضغط العسكري على حركة حماس للموافقة على شروطها ولكن إسرائيل لم تحقق ذلك الإنجاز بالرغم من كل عمليات التدمير والقتل والتخريب التي تقوم بها في قطاع عزة، لافتًا: "وما زالت تقاوم المقاومة الفلسطينية في كل مكان لذلك في شمال قطاع غزة الذي تحول إلي منطقة حرب شاملة، وما زال الإسرائيليون يمارسون عمليات القتل الجماعي والتدمير بشكل غير مسبوق وغير معقول على مستوي الكرة الأرضية".