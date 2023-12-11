الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل الفترة القادمة ستشهد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس؟.. قيادى فلسطينى يجيب

السنوار ونتنياهو
السنوار ونتنياهو

قال الدكتور أشرف العجرمي، قيادي فلسطيني، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن صفقة التبادل بين أسرى بين إسرائيل وحماس ترتبط بنجاح الواسطات في موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار ومبادئ إطلاق سراح الأسري والمعتقلين الفلسطينيين وفقا للتصنيفات الجديدة بالمحتجزين الإسرائيليين.

هل الفترة القادمة ستشهد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس؟

وأكد خلال مادخله هاتفية علي فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أنه حتي الآن تعثرت الصفقه بسبب أن إسرائيل تريد معاملة النساء المجندات كنساء مدنيات ويتم الإفراج عنهن كما أفرج عن النساء والأطفال في المرحلة الأولى، ولم توافق على ذلك الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس وبالتالي فشلت عمليات إطلاق سراح الأسري الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتابع أن تبادل الأسري خيار وارد ولكن إسرائيل الآن تتبني فكره الضغط العسكري على حركة حماس للموافقة على شروطها ولكن إسرائيل لم تحقق ذلك الإنجاز بالرغم من كل عمليات التدمير والقتل والتخريب التي تقوم بها في قطاع عزة، لافتًا: "وما زالت تقاوم المقاومة الفلسطينية في كل مكان لذلك في شمال قطاع غزة الذي تحول إلي منطقة حرب شاملة، وما زال الإسرائيليون يمارسون عمليات القتل الجماعي والتدمير بشكل غير مسبوق وغير معقول على مستوي الكرة الأرضية".

فلسطين الأسرى الفلسطينيين صفقة التبادل بين أسرى بين إسرائيل وحماس إسرائيل حماس إسرائيل وحماس المعتقلين الفلسطنيين المحتجزين الإسرائيلين

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى يستهدف 5 بلدات فى لبنان

الهلال الأحمر الفلسطينى: طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم غارات مكثفة بمحيط مستشفى الأمل

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعترض 6 صواريخ انطلقت من الأراضي اللبنانية

"القاهرة الإخبارية": 11 شهيدا أغلبهم أطفال في قصف إسرائيلي لمناطق برفح والنصيرات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق 7 صواريخ من غزة تجاه مستوطنة سديروت

"القاهرة الإخبارية": سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة الاوكرانية كييف

القاهرة الإخبارية: الدفاع الجوي السوري يتصدي لصواريخ إسرائيلية على محيط دمشق

"صحة غزة": 32 شهيدًا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبى خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

انعقاد دائم.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل متابعة الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يهاجمون المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن