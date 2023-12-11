القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى يستهدف 5 بلدات فى لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بوقوع قصف إسرائيلي استهدف الناقورة وزبقين ويارين ومروحين والجبين بلبنان.

وقد أعلن جيش الاحتلال، منذ قليل، عن اعتراض 6 صواريخ انطلقت من الأراضي اللبنانية.

قذيفة دبابة إسرائيلية

وأكد مصادر إعلامية للبنانية بأن قذيفة دبابة إسرائيلية للمرة الثانية أصابت مركزًا للجيش اللبناني في منطقة الوزاني بجنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني عن تعرض المركز الاستشفائي التابع للجيش فى بلدة عين إبل بالجنوب لقصف من قبل اسرائيل، مما أدى إلى أضرار مادية، دون وقوع إصابات.