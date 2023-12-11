"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يعترض 6 صواريخ انطلقت من الأراضي اللبنانية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراض 6 صواريخ انطلقت من الأراضي اللبنانية.

قذيفة دبابة إسرائيلية للمرة الثانية تصيب مركز للجيش اللبناني

وأكد مصادر إعلامية للبنانية بأن قذيفة دبابة إسرائيلية للمرة الثانية اصابت مركز للجيش اللبناني في منطقة الوزاني بجنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق أعلن الجيش اللبناني، تعرض المركز الاستشفائي التابع للجيش فى بلدة عين إبل بالجنوب لقصف من قبل اسرائيل مما أدى إلى أضرار مادية، دون وقوع إصابات.