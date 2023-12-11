الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الدفاع الجوي السوري يتصدي لصواريخ إسرائيلية على محيط دمشق

صواريخ إسرائيلية
صواريخ إسرائيلية

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الدفاع الجوي السوري تصدي لصواريخ إسرائيلية استهدفت بعض النقاط في محيط دمشق.

الجولان السوري المحتل

وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية، "أنه حوالي الساعة 23:05 من مساء أمس الأحد، نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط".

الجولان السورى المحتل صواريخ اسرائيلية دمشق الدفاع الجوي السوري

مواد متعلقة

"صحة غزة": 32 شهيدًا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبى خلال 24 ساعة

صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات معالوت وكفار فرديم

الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود خلال المعارك فى قطاع غزة

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

أهالي الضبعة يحتشدون أمام اللجان دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي (فيديو)

حركة فتح: الشعب الفلسطينى يدين الفيتو الأمريكى وفشل مجلس الأمن فى وقف إطلاق النار بغزة

حكومة إسرائيل تؤكد إسقاط مسيرتين لحزب الله

القاهرة الإخبارية ترصد سير الساعات الأولى فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يحرق الإمدادات الغذائية فى حى الشجاعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل