القاهرة الإخبارية: الدفاع الجوي السوري يتصدي لصواريخ إسرائيلية على محيط دمشق

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن الدفاع الجوي السوري تصدي لصواريخ إسرائيلية استهدفت بعض النقاط في محيط دمشق.

الجولان السوري المحتل

وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية، "أنه حوالي الساعة 23:05 من مساء أمس الأحد، نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط".