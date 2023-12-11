"صحة غزة": 32 شهيدًا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبى خلال 24 ساعة

أعلنت الصحة بغزة، وصول 32 شهيدًا إلى مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

قصف طيران الاحتلال الحربي لمنازل في رفح والنصيرات

واستشهد 11 مواطنا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الإثنين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي منازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

وفي رفح جنوب قطاع غزة، استشهد 6 مواطنين، معظمهم أطفال، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.

كما استشهد 5 مواطنين، بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلًا في منطقة البصه بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة.