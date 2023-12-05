الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعتقل 38 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم الثلاثاء، 38 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية، في بيت لحم والخليل والقدس ونابلس ورام الله وجنين، بينهم سيدتان و10 عمال من قطاع غزة.

وقال محمود أبوعيشة، رئيس مجلس قروي تلفيت، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي وقت سابق من اليوم اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في محيط مصلى الرحمة، وأقدموا على النفخ في "البوق" في سوق القطانين بالبلدة القديمة من المدينة المقدسة المحتلة، وسط تشديد شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، حيث منعت المصلين والشبان من دخوله لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.

الخليل القدس نابلس رام الله جنين قطاع غزة الضفة الغربية الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل بيت لحم المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى ساحات المسجد الأقصى

مواد متعلقة

يديعوت أحرونوت: إسرائيل ستدفع ثمنًا أكبر فى اجتياح خان يونس

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: مأساة قطاع غزة وصلت إلى كل أرجاء العالم

"القاهرة الإخبارية": ارتقاء 5 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية": ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى لـ404 منذ 7 أكتوبر

الفصائل الفلسطينية تعلن قصف آلية للاحتلال فى خان يونس

عاجل.. وصول عشرات الشهداء إلى مستشفى ناصر بعد قصف مدرسة تابعة لـ"الأونروا"

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى بئر سبع جنوب إسرائيل

الصحة الفلسطينية: شهيد فى قلنديا وإصابة 4 فى مخيم الدهيشة برصاص الاحتلال

الأكثر قراءة

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

إغراقها بمياه البحر.. تفاصيل مثيرة ضمن مخططات إسرائيل لتدمير أنفاق حركة حماس

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

ماجدة خير الله: ناهد السباعى رفضت الزواج من أجل ناهد فريد شوقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة