القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعتقل 38 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم الثلاثاء، 38 فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية، في بيت لحم والخليل والقدس ونابلس ورام الله وجنين، بينهم سيدتان و10 عمال من قطاع غزة.

وقال محمود أبوعيشة، رئيس مجلس قروي تلفيت، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي وقت سابق من اليوم اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في محيط مصلى الرحمة، وأقدموا على النفخ في "البوق" في سوق القطانين بالبلدة القديمة من المدينة المقدسة المحتلة، وسط تشديد شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، حيث منعت المصلين والشبان من دخوله لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.