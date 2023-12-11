الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

محافظ الغربية: كثافة التصويت بالانتخابات تعكس حرص المواطنين على بلدهم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن جميع لجان محافظة الغربية تشهد كثافة كبيرة وتزاحما من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. 

وأضاف المحافظ أن هذا الإقبال الكثيف حول اللجان للمشاركة في الانتخابات يعكس وعى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية.

وتابع أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن على أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.
 

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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