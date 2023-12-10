محافظ الغربية يواصل جولاته الميدانية على اللجان الانتخابية

واصل طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية حيث قام بجولة ميدانية لتفقد محيط وعدد من لجان مركزي زفتى والسنطة.

تفقد المحافظ بمركز زفتى لجان (مدرسة مختار كامل (مغتربين)، مدرسة الشهيد أبوالخير الإعدادية بنين، مدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة، مدرسة عثمان بن عفان، مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، مدرسة الشهيد فرج طعيمة الابتدائية).

وفي مركز السنطة تفقد المحافظ لجان (مدرسة السنطة الثانوية المشتركة، مدرسة الشهيد شوقي عرفة، مدرسة الشهيد عبد الحليم أحمد الجندي، الوحدة الصحية المنشية الكبرى، مدرسة عزبة المنشاوي للتعليم الأساسي، معهد فتيات السنطة (مغتربين).

وحرص محافظ الغربية خلال تفقده على التأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، وأيضا التقى عددا من المواطنين من أبناء المحافظة والمواطنين الوافدين من المحافظات للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال العملية الانتخابية، والتقى محافظ الغربية عددا من المستشارين، وتابع انتظام سير العمل داخل اللجان، موجها الشكر للأجهزة المعنية على هذا الأداء المشرف.

وأشاد المحافظ بالوعي الجماهيري لدى المواطن والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف وغير المسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات مثمنا دور الشباب والمرأة الواضح في العملية الانتخابية، مضيفا أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره، والتقى محافظ الغربية عددا من الناخبين الشباب، معربا عن سعادته بتوافد الشباب على جميع اللجان الانتخابية مما يدل على وعيهم، من جهتهم أعرب الشباب عن سعادتهم بهذا المشهد المشرف لعروس الدلتا.

وأكد رحمي أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفي جو من الديمقراطية والشفافية، مع استمرار التصويت في كافة لجان العاصمة دون معوقات.