الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

المستعمرون
المستعمرون

اقتحم عشرات  المستعمرين، اليوم الإثتين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة  الاحتلال، مع دعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع حلول عيد الأنوار اليهودي.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال سمحت لعشرات المستعمرين باقتحام باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، بحسب ما ذكرت  الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وأوضحوا أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، تعوق وصول المواطنين إلى المسجد.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي سياق آخر هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في بلدة بني نعيم شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة ياقين ببلدة بني نعيم وهدمت منزلا جاهزا للسكن مكونا من طابقين، تبلغ مساحته 200 متر مربع، وتعود ملكيته للمواطن عادل بركات مناصرة.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 256 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، استهدفت 303 منشآت خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

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مستوطنون يهاجمون المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس

إنهاء الحرب العسكرية في قطاع غزة

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجانب الإسرائيلي، بشكل غير رسمي، بضرورة إنهاء عملياته العسكرية في قطاع غزة قبل حلول العام الجديد.

ونقلت مجلة "إيكونوميست" عن عدة مصادر قولها، إن بلينكن أبلغ الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة أنه يجب الانتهاء من هذه المسألة بحلول العام الجديد.

وفي وقت سابق، كتبت بوابة "أكسيوس" أيضًا، نقلًا عن مصادر، أن الولايات المتحدة لا تمنح إسرائيل إطارًا زمنيًا واضحًا لاستكمال العملية في غزة، لكنها تشير إلى أن الوقت محدود، ومن الضروري إنهاء الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن وبأقل عدد ممكن من الضحايا المدنيين.

 

 

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