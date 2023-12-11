مستوطنون يهاجمون المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس

هاجم مستوطنون ، اليوم الإثنين، المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية ، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة شارع يانون القديم، وأطلقوا الأعيرة النارية لترهيب المواطنين وحملهم على مغادرة أراضيهم.

اعتداءات المستوطنون

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون، ما مجموعه 333 اعتداءً ضد قاطفي الزيتون منذ بدء الموسم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال والمستعمرين منعوا المواطنين من الوصول إلى مساحة 500 ألف دونم من أراضيهم، بينها 200 ألف دونم حاصرها الاحتلال بالمستعمرات، و300 ألف دونم معزولة خلف جدار الفصل العنصري.

وزير الخارجية الأمريكي

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط بدون دولة فلسطينية مستقلة، مشيرا إلى أنه "عندما تنتهي العملية العسكرية الكبيرة في غزة، نحتاج إلى إحلال سلام قوي وطويل الأمد، ويجب أن نعمل على ذلك.

وسأل الصحفيون بلينكن عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إسرائيل إذا استمرت الأعمال العدائية لأشهر، فرد: "بالطبع، الجميع يريد أن ينتهي هذا الصراع في أقرب وقت ممكن.

إسرائيل تواجه تهديدا خطيرا

وأشار إلى أن إسرائيل تواجه تهديدا خطيرا، وأنها بحاجة إلى تنفيذ هذه العملية حتى تتأكد من أن تكرار هجوم حركة "حماس" سيكون أمرا مستحيلا.

ووفقا لبلينكين، تواصل الولايات المتحدة مناقشة جميع القضايا مع إسرائيل، بما في ذلك توقيت وتفاصيل العملية ضد حماس.