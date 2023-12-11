عاجل.. معارك عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية فى نابلس

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بوقوع معارك عنيفة بين وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في منطقة جبل جرزيم شرق مدينة نابلس بـ الضفة الغربية لنهر الأردن.

ووفقا لمصادر إعلامية نقلًا عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب رجل مسن على الأقل في المنطقة الواقعة شرق نابلس بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية.

وعلى جانب آخر، أفاد تليفزيون فلسطين، اليوم الإثنين، بأنه تم مقتل 22 موطنا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي في قطاع غزة.