الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. معارك عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية فى نابلس

اشتباكات مسلحة مع
اشتباكات مسلحة مع الاحتلال

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بوقوع معارك عنيفة بين وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في منطقة جبل جرزيم شرق مدينة نابلس بـ الضفة الغربية لنهر الأردن.

ووفقا لمصادر إعلامية نقلًا عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب رجل مسن على الأقل في المنطقة الواقعة شرق نابلس بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي مباني سكنية.

وعلى جانب آخر، أفاد تليفزيون فلسطين، اليوم الإثنين، بأنه تم مقتل 22 موطنا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي في قطاع غزة.

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. معارك عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية فى نابلس

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يحرق الإمدادات الغذائية فى حى الشجاعية

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدتى حلحول وبيت عوا وتستولى على عدد من المركبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل