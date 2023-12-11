الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كم غرامة عدم التصويت في الانتخابات؟.. وأبرز محظورات اللجان الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كم غرامة عدم التصويت في الانتخابات؟ سؤال يطرحه الملايين من المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات بجميع محافظات الجمهورية عبر المنصات الإلكترونية وذلك لمعرفة عقوبة التخلف عن المشاركة في عملية الاقتراع الرئاسي 2024 والتي تجرى حاليا في مصر.

كم غرامة عدم التصويت في الانتخابات؟

حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 140 لسنة 2020 غرامة عدم التصويت في الانتخابات وذلك من خلال المادة 57 من القانون والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء.

فيما أشارت المادة 87 من الدستور المصري على أن لكل مواطن الحق في الانتخابات والترشح وأبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز من الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات تم توضيحها بالتفصيل في مواد القانون المصري.

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موعد راحة اللجان في الانتخابات الرئاسية 2024 

يحصل القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 على راحة لمدة ساعة للراحة تبدأ من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الرابعة عصرا حيث يتم توقف عملية التصويت ويغلق رئيس اللجنة المقر بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة وغلق فتحة الصندوق المستخدمة في عملية الاقتراع بالقفل وإثبات رقمه في النموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.

ويتم التحفظ على باقي أوراق ومتعلقات اللجان بالوسيلة التي يرها القاضي المشرف لحين انتهاء ساعة الراحة ويحذر على رئيس اللجنة أو أحد من أعضائها من مغادرة محيط اللجنة الانتخابية وعقب انتهاء ساعة الراحة يتم استئناف عملية التصويت وفتح اللجان الانتخابية واستقبال الناخبين.

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المحظورات داخل اللجان الانتخابية 

حدد القانون محظورات اللجان الانتخابية حيث يجب على ئيس اللجنة متابعة ذلك ومنعه وتحرير مذكرة بالواقعة لمن تم ضبطه والتي تتمثل فيما يلي:-

  • تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه كدليل على انتخاب مرشح بعينه.
  • عدم وجود أى توجه داخل اللجنة الانتخابية لمرشح بعينه.

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