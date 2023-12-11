الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على أنغام تسلم الأيادى.. أهالى سوهاج يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

واصل أهالي محافظة سوهاج المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في اليوم الثاني من التصويت في الاستحقاق الدستوري الأهم في مصر.

واصطف الناخبون في طوابير أمام اللجنة الانتخابية في سوهاج للمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم، على أنغام أغنية تسلم الأيادي وسط مشاركة إيجابية منهم.

المصريون يواصلون المشاركة فى الانتخابات 

وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.

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