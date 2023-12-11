طفطف لنقل كبار السن إلى اللجان الانتخابية في دمياط

شارك كبار السن المتواجدين في دار المسنين في مدينة رأس البر في دمياط، في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية، بالتنسيق بين كلا من مديرية التضامن الاجتماعي لاستخراج أماكن انتخاباتهم ومجلس مدينة رأس البر حيث تم توفير طفطف لنقل كبار السن إلى اللجان الانتخابية وعودتهم مرة أخرى.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها للناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا، وشهدت إقبالا كبير من المواطنين، وتجرى انتخابات في 141 مركزا انتخابيا و176 لجنة فرعية، على مستوى محافظة دمياط وتستمر حتى غدا الثلاثاء.

انتخابات الرئاسة 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

b88b1332-0981-4eca-a51c-80e8fc86098c

58838fb2-b847-40c7-88db-eed453102cd0

bebd0322-1f19-4750-a918-469ab54d4834

aef1c30d-8fb8-4d7d-8a88-0959ed3fb61b