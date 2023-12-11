الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طوابير فى شبرا مصر أمام اللجان بثانى أيام الانتخابات (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت اللجان الانتخابية في شبرا مصر زحامًا شديدًا من قبل الأهالي في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وحرص الأهالي على الحضور من الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.

ونظم رجال الأمن طوابير الناخبين تجنبًا لحدوث حالات تكدس أو اختناق أمام اللجان، كما قام رجال الأمن بوضع حواجز أمنية أمام اللجان لتيسير الحركة المرورية.

وكان أهالي شبرا مصر حاضرون أمام اللجان الانتخابية في الدقائق الأولى من فتحها، وكانوا يرددون الأغاني الوطنية وبأيديهم أعلام مصر في جو جميل يمتلئ بالوطنية وحب مصر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية، التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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