رئيس الاتحاد العربي للغوص يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية ويؤكد: المشاركة تعكس وعى المصريين

أدلى الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والانقاذ بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة الدكتور عبد القادر حاتم الابتدائية، بمنطقة العطارين بمحافظة الاسكندرية.

و قال رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بمثابة يعكس وعى المصريين ويرسم صورة مشرفة للمواطن المصري والدولة المصرية، مؤكدًا أن الاصطفاف الذى شهدته مقرات اللجان يعكس حالة الوعي الكامل للمواطن.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص، أن احتشاد المصريين أمام اللجان رسالة للعالم، بأنهم قادرين علي مواجهة أى التحديات، وأنهم يثقون في مؤسسات بلدهم وقيادتها ويدعمونها صفا واحد، ولم يلتفتوا إلي دعوات البعض لمقاطعة الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024