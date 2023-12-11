الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الاتحاد العربي للغوص يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية ويؤكد: المشاركة تعكس وعى المصريين

رئيس الاتحاد العربي
رئيس الاتحاد العربي للغوص

أدلى الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والانقاذ بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة الدكتور عبد القادر حاتم الابتدائية، بمنطقة العطارين بمحافظة الاسكندرية.

و قال رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بمثابة يعكس وعى المصريين ويرسم صورة مشرفة للمواطن المصري والدولة المصرية، مؤكدًا أن الاصطفاف الذى شهدته مقرات اللجان يعكس حالة الوعي الكامل للمواطن.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص، أن احتشاد المصريين أمام اللجان رسالة للعالم، بأنهم قادرين علي مواجهة أى التحديات، وأنهم يثقون في مؤسسات بلدهم وقيادتها ويدعمونها صفا واحد، ولم يلتفتوا إلي دعوات البعض لمقاطعة الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الاتحاد المصري والعربي للغوص الانتخابات الرئاسية مدرسة الدكتور عبد القادر حاتم الابتدائية محافظة الاسكندرية العطارين وعي المصريين

مواد متعلقة

حشود الناخبين أمام اللجان بالجمالية ثاني أيام الانتخابات الرئاسية (صور)

بدء التصويت فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية بلجان القاهرة الجديدة

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

طوابير فى شبرا مصر أمام اللجان بثانى أيام الانتخابات (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يهاجمون المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن