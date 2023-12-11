حشود الناخبين أمام اللجان بالجمالية ثاني أيام الانتخابات الرئاسية (صور)

فتحت اللجان الفرعية فى دائرة الجمالية أبوابها معلنة بداية اليوم الثانى من التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية التى يتنافس فيها 4 مرشحين وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

واحتشد الناخبون بأعداد كبيرة أمام اللجان للتصويت في الانتخابات.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.