بدء التصويت فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية بلجان القاهرة الجديدة

بدأ في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بلجان القاهرة الجديدة.

ومنذ الثامنة صباحا، اصطف الناخبون أمام اللجان؛ انتظارا لبدء التصويت للإدلاء بأصواتهم، فيما عمل مشرفو اللجان على تنظيم الصفوف وإرشاد الناخبين إلى أرقام وأماكن لجانهم الفرعية.

وحرصت الأسر المصرية على اصطحاب أطفالها إلى مقار اللجان في مظهر احتفالي، يعكس رغبة المصريين في رسم مستقبل بلادهم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.