بيربوك: القوات الأوكرانية وضعت الأسطول الروسي بالبحر الأسود في موقف دفاعي

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أهمية مساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا، مؤكدة أن ذلك يصب في المصلحة الأمنية لأوروبا.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية في مقال افتتاحي بصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج، لقد تزايد الحديث عن الإرهاق في أوروبا، ويتساءل البعض عما إذا كان الدعم لأوكرانيا يقترب ببطء من نهايته.

الادعاء بأن الدعم الدولي غير فعال كاذب

وقالت "بيربوك"، إن الرجال والنساء الشجعان في أوكرانيا، هم الذين منعوا انتشار الحرب إلى دول أوروبية أخرى مثل مولدوفا، وأضافت أن الادعاء بأن الدعم الدولي غير فعال هو ادعاء كاذب، وتابعت نحن لا ندعم أوكرانيا فقط بدافع الولاء لدولة صديقة، مضيفة نحن ندعمها حتى تتمكن من تحرير شعبها من الجحيم. ولأن ذلك يصب في مصلحتنا الأمنية".

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أن القوات الأوكرانية وضعت أيضا الأسطول الروسي في البحر الأسود في موقف دفاعي، وردت على الدعوات إلى تجميد الحرب بالقول إن هذا سوف يحرم أوكرانيا من سيادتها وهويتها، و في هذه الحالة فإن التهديد الروسي لأمن أوروبا" سيظل قائما.

المساهمة في صندوق التخفيف من أضرار المناخ

وفي وقت سابق طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الدول التي تتحمل مسئولية كبيرة عن أزمة المناخ بالمساهمة في صندوق التخفيف من أضرار المناخ المخصص للدول الفقيرة.

وخلال مشاركتها في مؤتمر المناخ العالمي في مدينة دبي الإماراتية "كوب 28"، قالت بيربوك إنه ينبغي لـ"قوى اقتصادية قوية مثل السعودية أو الصين" أن تسهم في الصندوق الدولي.

كانت ألمانيا والإمارات تعهدتا في بداية المؤتمر بتقديم 200 مليون دولار لهذا الصندوق.

وبحلول منتصف هذا الأسبوع تمكنت مدونة خبراء تابعة لمنظمة (إن دي آر سي) للبيئة من جمع 656 مليون دولار للصندوق، وتشير التقديرات إلى أن الأضرار الناجمة حاليا عن الظواهر المناخية الشديدة أعلى كثيرا مما تم تقييمه.