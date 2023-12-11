تقرير: بايدن يواجه انتقادات لدعمه إسرائيل رغم ارتكابها انتهاكات في غزة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحت المجهر بعد تجاوز الكونجرس لتزويد إسرائيل بقذائف الدبابات، ووصول الدبابات يوم الأمس لداخل اسرائيل مع ارتكاب إسرائيل العديد من الانتهاكات في غزة.

الحرب في غزة

وقالت الجارديان: “تفيد التقارير أن الإدارة لا تجري تقييمات مستمرة حول ما إذا كانت جرائم الحرب تُرتكب في غزة”.

وتابعت: “خضع دعم إدارة بايدن لحرب إسرائيل في غزة لتدقيق مكثف بعد أن كشفت أنها تجاوزت الكونجرس لتزويدها بقذائف الدبابات، وورد أنها لا تجري تقييمات مستمرة حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم حرب محتملة”.

وذكرت الأنباء أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى وسط مدينة خان يونس، اليوم الأحد، بعد مقاومة شديدة فى المدينة الجنوبية المكتظة بالمدنيين الذين فروا من القتال فى الشمال، وقصفت الغارات الجوية الإسرائيلية مباني المدينة الواقعة غرب خط المواجهة.

كما وردت أنباء عن قتال عنيف في مخيم جباليا للاجئين ومنطقة الشجاعية في مدينة غزة، في شمال غزة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه يتعامل مع جيوب المقاومة المتبقية.

انتهاكات اسرائيل

وقالت الجارديان: “لقد انتهكت إسرائيل العديد من الأمور في حربها ضد غزة، ومن بين الانتهاكات التي اتهمت إسرائيل بارتكابها في حملتها العسكرية تجريد المعتقلين الذكور من ملابسهم الداخلية والسماح بنشر صور ومقاطع فيديو للأسرى شبه عراة”.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين كبار يوم الأحد زعمهم إن 10% إلى 15% فقط من الرجال الذين ظهرت في الصورة كانوا من نشطاء حماس أو مرتبطين بالمنظمة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق سراح أولئك الذين لم يتبين أنهم من نشطاء حماس.

وأدى العدد الكبير من القتلى في غزة إلى زيادة الضغط على واشنطن، باعتبارها المدرع الرئيسي لإسرائيل والمدافع الرئيسي عنها على الساحة العالمية. ووجدت الولايات المتحدة نفسها معزولة في الأمم المتحدة يوم الجمعة عندما كان التصويت الوحيد في مجلس الأمن ضد وقف فوري لإطلاق النار.

انتقادات جديدة من حلفاء الولايات المتحدة

وتابعت الجارديان: “من المرجح أن تثير التفاصيل الجديدة بشأن المدى الذي ذهبت إليه الإدارة لتسليح إسرائيل في حملتها في غزة انتقادات جديدة من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وكذلك الناخبين التقدميين الذين يمكن أن يعتمد بايدن على أصواتهم للفوز بإعادة انتخابه العام المقبل”.

ونشرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، يوم السبت، إعلانا جاء فيه أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، استخدم سلطات الطوارئ لتزويد إسرائيل بما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابات، متنازلا عن شرط استشارة الكونجرس بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم اعترافهم بأنه في حالة إسرائيل، فإن الولايات المتحدة لم تتبع المبادئ التوجيهية التي وضعها بايدن نفسه في فبراير والتي تتطلب أن تخضع جميع عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية لفحص صارم ومستمر لسجل الدولة المتلقية فيما يتعلق باتفاقيات جنيف وغيرها من الاتفاقيات.

وذكرت مذكرة بشأن سياسة نقل الأسلحة أنه لا ينبغي السماح بإمدادات الأسلحة إذا قدرت الولايات المتحدة أنه "من المرجح" أنها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل أو تفاقم مخاطر جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، “بما في ذلك الهجمات والموجهة عمدا ضد أهداف مدنية".