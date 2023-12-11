الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

للمشاركة فى المظاهرات.. موريتانيا تعلن تأجيل الدراسة فى مدارسها دعما لـ غزة

مظاهرات موريتانيا
مظاهرات موريتانيا لدعم فلسطين

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا محمد الأمين أبي الشيخ الحضرمي، تأجيل الدراسة في المدارس الموريتانية اليوم الاثنين، دعما لـ غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الموريتانية، أنه تقرر تأجيل كافة الدروس والاختبارات والامتحانات المقررة اليوم الإثنين، وذلك لإتاحة المجال أمام الطلاب للمشاركة في النشاطات التي ستنظم اليوم الإثنين؛ تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وعلى جانب أخر، أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أن استمرار تلك الأوضاع الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينذر بتدهور كبير للأوضاع في الشرق الأوسط التي ستؤثر على العالم أجمع ولابد من الإسراع في إيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الأساسية لقطاع غزة، ووقف فوري لإطلاق النار يؤمن انسياب حركة المساعدات ويعيد فرصة على استعادة الأمن والاستقرار

وأضاف الرئيس الموريتاني، خلال كلمته في أعمال قمة القاهرة للسلام، أنه أن الآوان أن يفهم الجميع أنه لن ينعم أحد بالامن والاستقرار في المنطقة بدون حل القضية الفسطينية، لذا فلابد من العمل بجدية وعزم على ايجاد حل وإقامة دولتين فلسطين وإسرائيل يعيشان جنبا إلى جنب في آمن وسلام.

وأعرب الرئيس الموريتاني عن تطلعه أن تساهم القمة في الإسراع في تدارك الوضع الإنساني في غزة.

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