اليونيسف: لا خطة لسحب موظفينا من غزة رغم خطورة الوضع

قال نائب المدير التنفيذي لليونيسف للشؤون الإنسانية والعمليات، إدوارد شيبان، أمس الأحد، إن الأمم المتحدة واليونيسف ليس لديهما أي خطط لسحب موظفيهما المحليين والأجانب من قطاع غزة، على الرغم من خطورة الوضع بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضاف شيبان، خلال جلسة نقاشية بالدوحة: "أريد أن أؤكد أن الأمم المتحدة واليونيسيف لا تنويان سحب موظفيهما من قطاع غزة، بما في ذلك الموظفين الأجانب.

وعلى الرغم من الوضع الخطير، لا يزال هناك 40 موظفًا دوليًا، فضلًا عن الآلاف من الموظفين المحليين، في قطاع غزة، فإننا نبذل جهودًا كل يوم لإنقاذ حياة الأطفال والمدنيين.

وأوضح شيبان أن "وكالات الأمم المتحدة اضطرت إلى نقل موظفيها من الشمال إلى الجنوب من قطاع غزة، على الرغم من أنه لا يزال هناك سكان مدنيون في الشمال يعيشون في وضع صعب للغاية؛ لأنه تقع على عاتقهم مسؤولية الاهتمام بإنقاذ حياة الموظفين".

وأضاف: "لا يمكننا أن نطلب من موظفينا مواجهة الرصاص، لو لم ننقلهم إلى خان يونس، ربما لم يكونوا على قيد الحياة الآن لأن مجمع الأمم المتحدة في الشمال دمره القصف الإسرائيلي مرتين".