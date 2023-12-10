الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين تحمّل المجتمع الدولى مسئولية فشل حماية المدنيين ووقف الحرب

غزة
غزة

حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية ، المجتمع الدولي المسئولية عن فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الحرب، وجددت مطالبتها لمجلس الأمن الدولي باعتماد آلية دولية تلزم إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام.

حرب إبادة جماعية 

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الأحد، استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة لليوم 65 على التوالي، مشيرة إلى أن التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه والمفوض العام للأونروا والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة تجمع على أن النظام العام والإنساني في قطاع غزة في انهيار كامل متسارع ووشيك، مع استمرار مجازر الاحتلال وانعدام الخدمات الإنسانية الأساسية وانتشار الأمراض والأوبئة، ونزوح المواطنين المتواصل من الموت إلى الموت، في ظل أعداد غير مسبوقة من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض وحجم دمار هائل يطال الأبنية والمؤسسات كافة، وفي مقدمتها المستشفيات ومدارس الإيواء خاصة في شمال ووسط قطاع غزة، بما يؤكد الانهيار التام للوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي بات يتجاوز كافة التوقعات والحدود.

 

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المناشدات الدولية لدولة الاحتلال لحماية المدنيين

وأكدت الخارجية الفلسطينية   أن المطالبات والمناشدات الدولية لدولة الاحتلال لحماية المدنيين وتجنيبهم دوائر الحرب القاتلة لا تجدي نفعا ولا تجد آذانا صاغية من قبل اركان الحرب الإسرائيليين الذين يعمقون يوما بعد يوم جرائم الإبادة الجماعية لتشمل جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى أن مدينة رفح على سبيل المثال أصبحت شاهدة على المأساة الإنسانية والمدينة الأكثر كثافة سكانية في العالم على الاطلاق في ظل انعدام مقومات حقيقية للحياة الإنسانية فيها. 

الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين

وفي وقت سابق قال بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين بعد معركة "طوفان الأقصى"، بلغت نحو 3730.

وأضاف البيان أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس، يرافقها إعدامات ميدانية، وحملات اعتقال وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

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