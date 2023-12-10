الاحتلال الإسرائيلى يعتقل عشرات المواطنين فى جنين ورام الله

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، حواجز عسكرية جنوب جنين، واقتحمت بلدتي جبع وسيلة الظهر، وأيضًا رنتيس شمال غرب رام الله، واعتلت أسطح المنازل بعد اعتقال العديد من المواطنين.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها على عدة حواجز عسكرية طيارة نصبتها في محيط بلدتي يعبد وكفيرت وعرابة ووادي دعوق، ومدخلي بلدتي جبع وسيلة الظهر، واقتحمت بلدتي جبع وسيلة الظهر.

وأضافت الوكالة الفلسطينية، نقلًا عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات كفيرت، ومركة، ويعبد، وسيلة الظهر، وجبع، وعنزة.

وذكرت المصادر الأمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رنتيس شمال غرب رام الله، واعتلت أسطح منازل المواطنين، دون الإبلاغ عن إصابات. كما داهمت قوات الاحتلال مسجد القرية، واعتلت أسطح بعض المنازل.

اعتقال عشرات المواطنين بعد اندلاع مواجهات بالضفة الغربية

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت، فجر اليوم الأحد، 27 مواطنا على الأقل، منهم فتاة، خلال حملة دهم في الضفة الغريبة، تزامنًا مع اندلاع مواجهات ضارية تخللها إطلاق نار وتفجير عبوات محلية الصنع بآليات وجرافات الاحتلال العسكرية.

بالتزامن، أفاد الإعلام الفلسطيني بأن قوات الاحتلال قصفت منزلين في مدينة طوباس بصواريخ حارقة، عقب محاصرتها، واندلاع اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين بمحيطها، ثم انسحبت من المدينة بعد اعتقال 13 مواطنا.

وتعمدت جرافات الاحتلال العسكرية تجريف الشوارع والاعتداء على الممتلكات العامة في مدينة طوباس، وتجريف عدة أماكن ونصب في المدينة.

وأعلنت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، من جانبها، عن إصابة مواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد، واحدة منها بالرصاص الحي والثانية شظايا رصاص حي. كما نفذت اعتقالات في بيت لحم والخليل والقدس المحتلة.