"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من طوباس في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 13 مواطنا من مدينة طوباس، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأكد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 مواطنا خلال اقتحام المدينة 5 منهم للضغط على أشقائهم لتسليم أنفسهم.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة من الجهة الشرقية، ودفعت بتعزيزات كبيرة إليها من جهة حاجز تياسير العسكري، وحاصرت منزل أحد المواطنين في المدينة وقامت بإطلاق قذيفة نحوه ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

كما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة، تزامنا مع اقتحام واسع لعدة أحياء في المدينة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سمائها، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين بينهم فتاة خلال اقتحامها محافظة نابلس، واقتحمت مخيم عسكر الجديد وسط إطلاق للرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، واعتقلت الشاب اسعد عزات راجح نصر الله من منزله في المخيم، كما اعتقلت الأسير المحرر كفر ثائر عامر من قرية كفر قليل جنوب نابلس بعد مداهمة منزله وتفتيشه.