العاهل الأردنى يحذر من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

حذر العاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين العزل.

كما حذر العاهل الأردني، خلال الاتصال، اليوم الأحد، من أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى خروج الوضع بالضفة عن السيطرة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

وشدد الملك عبدالله على ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية والإغاثية، وضمان إيصالها إلى القطاع، للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية هناك.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وأهمية استمرار التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أيمن الصفدي

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إن إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب والعالم يقف عاجزا إزاء ذلك.

وتوقع، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحة تحت عنوان "What now for the Middle East"، أن تركز إسرائيل على أهداف أبعد من أهدافها المعلنة للحرب في غزة.

وأكد أن أهداف الحرب الإسرائيلية تشمل خلق واقع جديد على الأرض يؤدي إلى مستقبل فيه المزيد من الكراهية والمزيد من المشاكل في هذه المنطقة والعالم.

وأشار "الصفدي" إلى أن الجهود الأردنية لم تتوقف لمحاولة شرح المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاعتداء على قطاع غزة، مضيفا "لم نر حتى اللحظة أن العالم قد وصل إلى المرحلة التي يجب أن يصل إليها، وأعني بذلك المطالبة الجماعية لوضع حد لهذه الحرب التي يمكن أن نصفها بالإبادة الجماعية بحسب القوانين الدولية".

وأوضح أن الوفد العربي والإسلامي أكد، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة وقف الاعتداء، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى جميع أنحاء القطاع والحرص على حماية المدنيين.

وأضاف "الصفدي" أن ما يحصل في غزة لا يمكن أن يستمر والخطر يهدد المنطقة بأكملها، موضحًا أن السياسة الإسرائيلية تصر على المضي في إخراج أهل غزة من القطاع.