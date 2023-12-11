تفاصيل الاجتماع الأخير لـ الاتحاد الأوروبى هذا العام

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، إن الحرب في أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط ستكون المواضيع الرئيسية في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وهو الاجتماع الأخير هذا العام.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، يعتزم حث وزراء خارجية الاتحاد على دعم كييف وسط الوضع الصعب على خط المواجهة ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم المساعدة لـ أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس، فإنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التطورات بعد استئناف القتال في قطاع غزة.