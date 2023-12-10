الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البابا تواضروس الثاني يكشف عن رسائله لرئيس مصر القادم

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن بلدنا تواجه تحديات وأزمات مثل أي مكان في العالم ولكن يجب أن نتكاتف ونقف إلى جانب بعض في كل مكان.

علاقته بالإمام الطيب

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، صديقه ويتناقش معه ويتحدث دائمًا معه وعلاقتهما طيبة جدًا وهذا شيء يفتخر به ويقدم صورة جميلة لوطننا، مؤكدًا أن الدين مرتبط بين الإنسان ونفسه أما الوطن فاللجميع.

وتابع، أنه ينتظر من الرئيس القادم لمصر أن يأخذ دفعة ايجابية قوية بهذه المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تجلعه يفكر أكثر وأكثر في الاحتياج المصري لأن مصر ليست صغيرة ولها ثقلها التاريخي والجغرافي والحضاري وهذا الثقل يحمل الرئيس مسئولية كبيرة يحتاج لأن يكون الناس معه وأن يفكر فيهم بصورة إيجابية تغطي كل مواطن وتشبع احتياجاته.

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