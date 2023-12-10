الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس الثاني: مشهد الانتخابات الرئاسية مميز لإظهار المواطنة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المشهد الدستوري  في الانتخابات الرئاسية 2024 مميز لإظهار المواطنة لأنها ليست كلمة ولكن فعل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه ذهب للجنة اليوم وأدلى بصوته وشاهد كثافة المصريين المتواجدين في طوابير أمام اللجان، مؤكدًا أن الجميع مشتاق أن يدخل للجنة ويدلي بصوته لانه أمر مهم  أن نشارك في بناء الوطن وندلي بصوتنا أمام العالم كله.

في كل زمان يوجد المشككين 

وتابع: “أننا على أرض هذا الوطن كلنا ننتمي لترابه، وكلنا مصريين ومن أيام الفراعنة مرورًا بالعصور المسيحية والإسلامية،  نأتي اليوم ونفتخر بإنجازاتنا”، مشيرًا إلى أنه في كل  زمان يوجد المشككين ولكن الأعين الواعية والناظرة للمستقبل ترى مصلحة الوطن.

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