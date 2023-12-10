الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث يكشف عن جهود مصرية قطرية للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

قال الدكتور رمزي عودة، كاتب وباحث سياسي، إن الولايات المتحدة أحرجت نفسها أمام العالم، باعتراضها على مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة،  بينما طالبت 13 دولة في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ما عدا بريطانيا امتنعت، والولايات المتحدة اعترضت.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "هذا يحرج الولايات المتحدة أمام العالم، أنها أعطت إسرائيل شهادة لقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، لكن مازالت الفرصة مواتية لوقف إطلاق النار بسبب الوساطة المصرية والقطرية".

وأشار إلى أن هناك جهودا حثيثة للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، فهذه حرب عبثية تقتل مدنيين، وإسرائيل لم تستطع تحقيق أي من أهدافها المعلنة، تتحدث عن تقويض حماس، لكن المقاومة تطلق يوميا الصواريخ.

وأردف: "من مصلحة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، الجميع مقتنع أنه خلال شهر يجب التوصل لوقف إطلاق النار، لكن ضمن اتفاق سياسي، المشكلة فيه هي ما الصيغة السياسية التي يمكن تقبلها حماس وإسرائيل، وهنا الدور المصري مهم لأن الحرب على حدودها، وهناك اتجاهات إسرائيلية وإجراءات على أرض الواقع تدفع للتهجير القسري، وهذا من شأنه أن يدخل المنطقة في حرب إقليمية".

غزة القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى نتنياهو الحرب على غزة الهدنة أمريكا

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