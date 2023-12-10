"إكسترا نيوز": المراسلون الأجانب يتفقدون لجان الانتخابات فى بئر العبد

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل، بأن المراسلين الأجانب يتفقدون لجان الانتخابات في بئر العبد بشمال سيناء.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.