يبلغ من العمر أيام.. أصغر ناخب بالجيزة يدلي بصوته

في لفتة طريفة من تعليم الجيزة، نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على "فيسبوك" صورة لطفل رضيع كتبت عليها أصغر ناخب بالمحافظة.

واحتشد منذ الساعات الأولى مواطني محافظة الجيزة على اللجان الانتخابية لاختيار رئيس الدولة المصرية القادم.

وازدحمت لجان مدن وأحياء محافظة الجيزة من الناخبين وسط فرحة وعلى أنغام الموسيقى لاختيار الرئيس.

من جهته، أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المنطلقة صباح اليوم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.