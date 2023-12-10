الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة عبد السند يمامة: انتخابات الرئاسة فى اليوم الأول ظهرت بشكل "مرضى"

قال الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للوفد والمتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، إن حزب الوفد والحملة الانتخابية لرئيس الحزب تابعا باهتمام بالغ سير العملية الانتخابية في يومها الأول.

وأكد " الهضيبي "، خلال تصريحات صحفية، أن الانتخابات في يومها الأول ظهرت بشكل مرضي في ظل الإشراف القضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات وتأمين القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأكد "الهضيبي"أن الإقبال في اليوم الأول يعطي مؤشرا علي إدراك شعب مصر العظيم لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، وأن الديمقراطية تعني المشاركة وأن التغيير وتداول السلطة طريقه الوحيد صناديق الاقتراع.

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