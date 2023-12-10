الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تطالب المصريين بمواصلة واجبهم بالمشاركة فى الانتخابات

النائبة نشوى رائف
النائبة نشوى رائف بالانتخابات الرئاسية

أدلت نشوى رائف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة ممتاز نصار الإعدادية مركز البداري بأسيوط، داعية جموع المصريين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والنزول بقوة للتعبير عن رأيهم والمشاركة معًا في بناء الوطن واستكمال خارطة الطريق نحو التنمية والبناء والتعمير.

الشعب المصري يقف على قلب رجلا واحد

وأكدت عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال إدلائها بصوتها الانتخابي، أن الشعب المصري يقف على قلب رجل واحد في أي موقف تمر به الدولة المصرية ولن ينسى وطنه، وسيظل كل مواطن مصري متصدرًا المشهد الانتخابي تعبيرًا عن ازدياد الوعي الوطني تجاه ضرورة تحمل المسئولية واختيار رئيس مصر القادم، وممارسة كل مواطن لحقه الانتخابي الذي كفل له الدستور والقانون.

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الانتخابات الرئاسية خطوة جديدة تعبر بها الدولة المصرية

أشارت النائبة البرلمانية إلى أن الانتخابات الرئاسية خطوة جديدة تعبر بها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، في ظل مواجهة العديد من الصعاب والعقبات التي تحاك ضدها من قبل عوامل داخلية وخارجية، وتتطلب العون والمساندة من كل مواطن مصري يخلص لوطنه.

وثمنت عضو مجلس النواب الجهود التي تبذلها الدولة المصرية وتوفير كل عوامل نجاح تلك الانتخابات، كما ثمنت عدم استجابة المصريين لدعوات المقاطعة الخبيثة والنزول بحشد أمام اللجان لكتابة مستقبل وطن ٦ سنوات مقبلة.

أضافت عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن المشاركة في الانتخابات ستنال إعجاب العالم كعادة المصريين الذين يظهرون وطنهم في مشهد مهيب يليق بمكانة وحجم وقدرة الدولة المصرية بين مصاف الدول، وتابعت: "إرادتكم بعد إرادة الله ستصنع الفارق.. بلدنا أحوج ما يكون إلى الوقوف جنبها".

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