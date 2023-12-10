الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس قطاع الإرشاد الزراعى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة الجامعة العمالية

علاء عزوز
علاء عزوز

أدلى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة بصوته في الانتخابات الرئاسية مساء اليوم الأحد، في لجنة الجامعة العمالية.

لجنة الجامعة العمالية 

وقال عزوز إن لجنة الجامعة العمالية بقسم مدينة نصر أول شهدت توافدًا كبيرًا من المواطنين الذين اصطفوا في طوابير أمام اللجان انتظارًا للدخول والإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في الانتخابات وسط أجواء احتفالية ووطنية رائعة، واستغلالًا لحقهم في ممارسة الاستحقاق الانتخابي والدستوري في اختيار رئيس جمهورية للبلاد خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

رئيس قطاع الإرشاد يدلي بصوته الانتخابات الرئاسية بلجنة الجامعة

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