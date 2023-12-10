فراج يستعرض "جهود العدل" في إطار استراتيجية حقوق الإنسان

استعرض مصطفى فراج، مساء الأحد، جهود الدولة ووزارة العدل ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن جهود الوزارة تعددت بين حقوق المرأة وتمكينها فى إطار سبل المساواة مع الرجل على مستوى العمل، وحقوق الطفل، كما تم تدريب العديد من الهيئات القاضية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

أضاف أنه تم تعيين 147 قاضية بالمحاكم وتعيين 137 قاضية بمجلس الدولة خلال الفترة الماضية؛ وفيما يتعلق بما قامت به وزارة العدل فى ملف الطفل تم افتتاح 3 محاكم خلال الفترة الماضية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وذلك ضمن فعاليات المائدة المستديرة "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.. اليوبيل الماسي ٧٥ عامًا ١٩٤٨ - ٢٠٢٣"؛ التى بدأت منذ قليل؛ ضمن فعاليات لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة.

وشهدت المائدة المستديرة حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والمستشار الدكتور خالد القاضي مقرر لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسفراء سلطنة عمان وقطر بالقاهرة والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والمستشار بدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية د.عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء، الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.